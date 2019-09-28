На учениях офицеров под Анапой лучшие из лучших укрощали четыре стихии

В Краснодарском крае проходят учения, задача которых — попытаться уйти от ставшей мировым многолетним трендом узкой специализации военнослужащих. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, 26 сентября на полигоне «Раевский» близ Анапы журналистам была продемонстрирована уникальная экспериментальная программа дополнительной подготовки офицеров Вооруженных сил РФ.

Из самых разных подразделений были отобраны лучшие бойцы — не только молодые люди, но и девушки. Основными критериями для участия в эксперименте стали высокая личная мотивация, отличная физическая форма и возраст до 27 лет. Но, что важно, они не спецназовцы, не «Альфа», не «Вымпел». Есть связисты, танкисты, есть даже, как рассказали ФАН, «космонавты». Кого только нет! По соображениям секретности военнослужащим нельзя, конечно, рассказывать, кто они, откуда, где служат. И остается только догадываться, какая цветущая сложность на самом деле овладевает воинской наукой и мудростью в краснодарской степи.

Эксперимент

В составе сформированного по итогам жесткого отбора подразделения участники программы выполнили специальную учебно-боевую задачу в сложной тактической обстановке с решением промежуточных специальных задач, проходя через четыре стихии: сушу, воду, огонь и воздух.

Как выяснило ФАН, экспериментальная программа допподготовки офицеров включает в себя пять этапов, в ходе которых на полигонах военных округов и Северного флота последовательно проводился конкурсный отбор лучших офицеров по специальной методике. Из 4500 офицеров было сформировано сводное подразделение специального назначения численностью 30 человек. До отбора было также допущено 100 девушек-военнослужащих, но в эксперименте наравне с мужчинами, безо всяких скидок и поблажек, приняли участие всего четыре.

Журналисты смогли лично наблюдать за порядком практического выполнения учебно-боевых заданий: преодоление сложного участка горного ландшафта, переправа через водную преграду — на лодках и под водой, организация засады и захвата колонны автомобильной и специальной техники условного противника, выполнение офицерами упражнений боевых стрельб из различных видов специального и стрелкового оружия, а также артиллерийского вооружения, организация временного пункта базирования и обеспечение периметра безопасности, проведение наблюдения с помощью БЛА и т. д. Определенное внимание было уделено оказанию медицинской помощи условно раненым.

«Сегодня проходило комплексное тактико-специальное занятие с привлечением обучаемых, которые прошли программу допподготовки офицеров», — сообщил, выступая перед представителями СМИ, начальник инструкторской группы, гвардии полковник Сергей Исаев.

В занятиях принимают участие военнослужащие ВС РФ различных профильных специальностей до 27–30 лет.

«Профильные вузы не всегда уделяют достаточное внимание подготовке в составе специальных подразделений. Специфика современных реалий говорит о том, что люди должны иметь более широкую подготовку», — сказал Исаев, отметив, что дополнительное обучение военнослужащие проходили здесь же, на полигоне «Раевский», в течение менее чем трех месяцев.

«Интенсивность занятий составляет порядка 10 часов каждый день без выходных с учетом выполнения учебно-боевых задач, — пояснил он. — Полевые занятия проходят раз в две недели. Речь идет о специфических задачах, которые сегодня перед вами выполняли обучаемые, начиная от специфики воздушно-десантной подготовки, горной подготовки, вождения всех видов транспорта, как гусеничного, так и колесного, выполнения легководолазных работ, переправ и т. д. Вы все видели своими глазами».

По его словам, чем шире подготовка офицеров Вооруженных сил, тем шире специфика выполняемых ими задач.

«Те знания, которые они получают, позволят им в рамках боевой подготовки лучше проводить занятия со своими подчиненными. То есть они будут передавать эти знания дальше. Если вы обратили внимание, мы используем все новейшие средства вооружения, в том числе стрелковое оружие. Вся техника — это тоже только новые образцы: «Тигры», БТР и т. д.», — уточнил Исаев.

Уровень подготовки участников программы он уверенно обозначил как «достаточный для выполнения различных специальных задач».

«Вы все видели своими глазами», — подчеркнул офицер ВС РФ.

Девушки в камуфляже

Как мы уже рассказали выше, в занятиях приняли участие четыре девушки. По-настоящему красивые, сильные, готовые служить Родине. Редчайший в наше время, почти вымирающий человеческий тип… Собкор видел, как они выполняли задачи, лично. Можно с уверенностью констатировать, что они ни в чем не уступали военнослужащим-мужчинам. По окончании «рабочего дня» девушки уделили время журналистам и рассказали об эксперименте, трудностях и своих впечатлениях.

Безусловно, выполнение поставленных задач требует не только определенных знаний и навыков, но и прекрасной физической формы. Юлия, гвардии старший лейтенант, позывной Скоба-69, раньше занималась легкой атлетикой и танцами.

«А это — военные танцы!» — иронизирует она.

«Была большая конкуренция, — признает Юлия, отвечая на вопрос, как же ей удалось стать одной из четырех. — Возникали сложности на определенных этапах. Но у меня была цель дойти до конца!»

Стоит отметить, что девушка наравне с мужчинами пробежала в этот день в общей сложности около 20 км и была задействована на всех этапах занятия. При этом Юлия отлично выглядит, искренне улыбается, на ней со вкусом нанесенный макияж и даже, что поразительно, учитывая реалии, приближенные к боевым, маникюр.

«Для меня после всей подготовки уже ничего, наверное, не кажется здесь сложным. Наиболее интересной мне показалась водолазная подготовка, в которой я была задействована», — рассказала она.

Как выяснилось, дома военнослужащую ждут муж и трехлетний ребенок. По словам Юлии, близкие не пытались ее отговорить.

«Наоборот, меня поддерживают, все говорили: «Давай, мы за тебя, мы гордимся!» Родители скучают, муж, ребенок у меня есть — три годика. Все ждут, скучают, любят. Надеюсь, с победой!» — говорит она.

Что же касается моментов, связанных с внешностью, то Юлия убеждена: девушка в любой обстановке, при любых обстоятельствах должна быть красивой и оставаться девушкой. А взрывы, стрельба ее уже совершенно не пугают. Военнослужащая называет все это «рабочими моментами».

«Уже не пугают ни взрывы, ни выстрелы, ни громкие звуки. Все так, как и должно быть», — спокойно говорит она, стоя на фоне семитонного бронированного «Тигра».

Юлия согласна с тем, что служить наравне с мужчинами непросто.

«Естественно, мужчины гораздо сильнее, чем мы. Но нагрузки у нас на одном уровне — у нас такие же рюкзаки, такие же автоматы. Так даже интереснее — испытать себя, посмотреть, смогу ли я на одном уровне с мужчинами добиться того, чего добиваются они».

И все же тяжелый эксперимент, в котором участвует девушка, не изменил ее решения посвятить жизнь службе в Вооруженных силах.

«Мне очень все понравилось. Это большой опыт, много новых знаний. Я планирую и дальше продолжать служить», — заключила она.

Очаровательная блондинка, лейтенант Софья, во время отработки нападения на колонну и захвата техники противника лихо стреляла из пулемета.

«Это было несложно, — говорит девушка. — Враг наступал с тыла, и я просто была обязана спасти свой отряд. Была в роли пулеметчика. Некоторая сложность заключалась в том, что было немного неустойчиво. Но тут нас многому научили, поэтому мне ничего не страшно. Я училась в процессе этой программы, набиралась опыта, совершенствовала свои навыки, знания, и, надеюсь, у меня получилось».

Она подчеркнула, что могла бы заменить любого в отряде.

«Все, что делалось сегодня, каждый умеет делать в совершенстве».

Софья вспоминает, что отбор для участия в программе был сложный и отбирали претендентов сначала в округах.

«Были сильные девчонки и мальчишки, достойные соперники».

По ее словам, девушки, участвующие в эксперименте, зачастую мотивируют мужчин.

«Я вот смотрю на этих пацанов, которые просто «погибают», и понимаю, что не могу «умереть», потому что они нами мотивируются, думают: «Вот мы идем, уже «умираем», а девчонки такие хрупкие с этими рюкзаками — как они вообще идут?!» Так мы и поддерживаем друг друга», — рассказала военнослужащая.

Несмотря на опыт службы в ВС РФ, столь интенсивную подготовку она проходит впервые. Софья не скрывает своих эмоций от происходящего.

«Это очень здорово!» — заявила она.

Девушка планирует продолжить служить в ВС РФ. В этом ее поддерживает семья.

«Мотивация — это поддержка моей семьи. Я люблю служить в Вооруженных силах, мне это нравится, я просто кайфую от этого! Как говорит мой отец, никогда нельзя сдаваться в этой жизни», — подытожила лейтенант Софья.

А что скажет практик?

Безусловно, критерий всего — практика. ФАН обсудило идею такой дополнительной подготовки офицеров с реальным участником боевых действий, защитником Новороссии, добровольцем из Киева Владимиром Александровым, позывной Кэп. В 2014 году он вместе с другими бойцами из «группы Беса» находился рядом с российской границей, где шли ожесточенные бои с подконтрольными Киеву воинскими формированиями.

«Конечно, характер современной войны, как крупномасштабных боевых действий, так и ведение их ограниченным контингентом, предполагает всестороннюю индивидуальную подготовку каждого военнослужащего. Времена, когда исход сражения решала атака массы пехоты с танками, безвозвратно канули в прошлое», — полагает он.

По словам Александрова, опыт конфликта в Новороссии показывает эффективность работы небольших отлично подготовленных подразделений.

«По опыту войны в Донбассе уже стало понятно, что наша небольшая разведгруппа, составленная из хорошо подготовленных, всесторонне обученных и высокоидейных бойцов, со старенькой советской радиостанцией Р-159 приносила ущерба наступающему врагу гораздо больше, чем полноценная мотострелковая рота, окопанная в обороне, — рассказал Кэп. — Войдя в непосредственную близость с противником, такая группа передает координаты его позиций/скопления техники/колонн/штабов/складов своей артиллерии. Огневой налет по заявленным координатам, с корректировкой огня на местности — и результат ошеломляющий».

По мнению ополченца, опыт сирийской кампании показал, что небольшие высокомобильные группы Сил специальных операций (ССО) ВС РФ способны буквально в считаные часы зачищать крупные мегаполисы от скоплений противника, уничтожая его опорные точки сопротивления и узлы обороны.

«В таких группах каждый боец и командир обязан знать тактику штурма здания, например, — объясняет Владимир. — Также ему необходимо знать особенности ведения танкового боя, ведь захват трофейной техники — вещь распространенная, и особенности десантирования подразделений — как влияют, например, погодные условия, где намечать точку сбора после приземления».

Собеседник ФАН уверен, что подобные знания и навыки существенно облегчают выполнение задач, поскольку командир трезво и со знанием дела оценивает складывающуюся обстановку и принимает взвешенные решения, а не действует наобум.

Александров подробно объяснил, каким образом группа становится действительно эффективной в бою.

«За счет чего это достигается? Исключительно за счет всесторонней подготовки каждого бойца, — объяснил он. — Ситуация непосредственно во время боестолкновения меняется очень динамично, развитие событий непредсказуемо. И поэтому особенно в условиях городского боя каждый боец обязан уметь поставить мину, обезвредить ее, а через 2-3 секунды уже огнем пулемета, например, прижать атакующих к земле. А еще через минуту — с эсвэдэшки выщелкать вражеских пулеметчиков. Потому что на войне как на войне — потери идут с обеих сторон, и каждый обязан уметь заменить другого на штатном вооружении всей группы. Это что касается действий групп СпН/ССО».

По мнению Александрова, при формировании таких подразделений однозначно нужна и десантная подготовка, и штурмовая, и навыки альпинизма/дайверства. При современных плотности огня средств поражения и их «всевидящести» будущее на поле боя будет за небольшими группами — технически оснащенными, способными решать поставленные задачи с разных вводных: и десантирование на берег, и десантирование с воздуха, и разведка, включая глубинную, и владение стратегически важными перевалами, мостами, ущельями.

«Ведь «универсальные солдаты», как их можно назвать, дислоцирующиеся в любой военной части, требуют гораздо меньше времени на переброску к месту назначения, чем развертывание 3-4 узкоспециализированных частей и/или подразделений», — делает вывод он.

Элита России

Ребята, прошедшие допподготовку в разноцветной степи на «Раевском», вернутся в свои подразделения уже другими. Теперь они не только хорошо подготовленные военнослужащие, передающие свой опыт. Они — кадровый резерв спецподразделений и, возможно, спецслужб.

Прошедшие суровый отбор и тяжелые, почти инициатические испытания, эти милые девушки и суровые парни в камуфляже — не просто военные специалисты высочайшего класса. Они — истинная кшатрийская воинская элита России.