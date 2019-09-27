Песков заверил, что задержания браконьеров не скажутся на отношениях РФ и КНДР

Москва, 27 сентября. Задержания северокорейских браконьеров российскими пограничниками не скажутся на отношениях РФ и КНДР. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее стало известно, что в Приморье были задержаны три шхуны и пять мотоботов с 262 северокорейскими рыбаками по подозрению в браконьерстве. Это уже второй подобный случай за последнее время. Журналисты спросили Пескова, не являются ли инциденты «ударом» по отношениям Москвы и Пхеньяна.

«Нет, никоим образом не является (ударом. — Прим. ред.) Известно, что очень много браконьеров из Северной Кореи пересекают российскую границу, осуществляют незаконный лов в российских территориальных водах. Нужны энергичные меры, чтобы навести порядок», — сказал Дмитрий Песков.

Напомним, 17 сентября во время патрулирования корабельный состав пограничного УФСБ по Приморью заметил и задержал две шхуны и 11 моторных лодок с северокорейскими рыбаками, которые занимались незаконным промыслом в исключительной экономической зоне РФ в Японском море. При задержании браконьеры ранили четырех российских пограничников.