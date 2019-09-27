Песков прокомментировал возможность поездки Путина на похороны Ширака

Москва, 27 сентября. Пока нет четкого порядка церемонии прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком, как только он появится — российский лидер Владимир Путин примет решение о поездке во Францию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты спросили Пескова, планирует ли Путин поехать во Францию на похороны Жака Ширака.

«Если такое решение будет принято президентом, мы вас проинформируем. Насколько нам известно, наши французские коллеги именно сегодня занимаются обсуждением деталей прощания и т.д. Пока нет четкого порядка — появится позже. В зависимости от этого президент будет принимать решение», — сказал Дмитрий Песков.

Напомним, о смерти экс-президента Франции Жака Ширака стало известно 26 сентября. Он скончался в возрасте 86 лет.

Ранее бывший посол РФ во Франции Александр Орлов рассказал, что Жак Ширак был в дружеских отношениях с российским лидером Владимиром Путиным. Президент РФ направил вдове Жака Ширака Бернадетт телеграмму с соболезнованиями. Российский лидер отметил, что во время общения с французским коллегой искренне восхищался его интеллектом и огромными знаниями.