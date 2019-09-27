Кремль оценил закон о запрете курения на балконах

Москва, 27 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя запрет курения на балконах и лоджиях, заявил, что в Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни. Мы знаем, сколько возникает пожаров, многие из них имеют трагические последствия. Поэтому любая спасенная жизнь оправдывает этот закон», — сказал Песков.