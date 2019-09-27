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Путин проведет совещание с членами Совбеза

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Путин проведет совещание с членами Совбеза

Москва, 27 сентября. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание с членами Совета безопасности РФ, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент сегодня работает в Москве, в течение часа проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Далее запланирована обычная непубличная работа», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Накануне глава государства провел встречу с вице-премьером Юрием Борисовым. Особое внимание на встрече было уделено вопросам военно-промышленного комплекса (ВПК).

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