Украинский певец Винник попал в базу скандального сайта «Миротворец»

Киев, 27 сентября. Украинский певец Олег Винник попал в базу скандального сайта «Миротворец» за то, что принял участие в российском проекте «ВСЕММИР» с участием других звезд.

Ранее на YouTube опубликовали клип российской группы «Всем мир 519», снятый в рамках масштабного проекта, призывающего к миру и единству. Приурочили проект к Международному дню мира, который отмечается 21 сентября.

В съемках приняли участие почти 40 знаменитостей, среди которых, помимо Винника, — Владимир Познер, Мирей Матье, Валерия, Тамара Гвердцители.

Однако в «Миротвореце» поступок Винника, видимо, не оценили и внесли его в «черный список». Согласно формулировке, певец — участник якобы «пропагандистской антиукраинской акции».

Напомним, скандальный сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На портале публикуют персональные данные тех, кто якобы угрожает нацбезопасности Украины. В списки сайта попали личные данные журналистов, артистов и политиков, которые, по мнению авторов ресурса, ведут «антиукраинскую» деятельность. По требованию представителя Евросоюза проект в свое время был закрыт, однако позже возобновил свою деятельность.

Винник — певец, композитор и автор песен на русском и украинском языках. Получил известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей популярных мюзиклов под сценическим именем OLEGG.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией демократическим путем и начала гражданской войны на Украине в 2014 году. Киев неоднократно и бездоказательно обвинял Москву в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны. При этом российская сторона не раз указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса.

Несмотря на это, Киев с 2015 года называет Россию «страной-агрессором» и призывает западные страны поддержать его позицию ограничительными мерами.