Гутерриш заявил, что мирный процес в ЦАР «приносит свои плоды»

Нью-Йорк, 27 сентября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на заседании высокого уровня по ЦАР заявил, что мирный процес в стране «приносит свои плоды».

Он охарактеризовал мирное соглашение, подписанное в феврале, как «исторический путь к миру и безопасности в стране». Об этом пишет United News Of India.

Гутерреш подчеркнул, что с момента подписания соглашения число нарушений прав человека сократилось значительно, однако для обеспечения устойчивого мира и безопасности необходимо сделать гораздо больше. По его словам, важно осуществить переходные меры безопасности, а также демобилизовать вооруженные группы.

По словам главы ООН, он по-прежнему обеспокоен нарушениями режима прекращения огня, которые подрывают доверие общественности к мирному соглашению. Гутерриш обратил особое внимание на то, что необходимо реагировать на гуманитарные потребности и поддерживать международное сообщество в обеспечении справедливых и честных выборов.