Сирия, 27 августа. На севере Алеппо прогремел очередной взрыв. ВВС Сирии наносят удары по «Хайят Тахрир аш-Шам» в Латакии. В Дейр-эз-Зоре на протипомехотной мине ИГ1* подорвалось два бойца САА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: нанесли удары по опорным пунктам радикалов «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана»¹ в Латакии.

Сирийская арабская армия (САА): обменялась ударами с джихадистами на юге провинции Идлиб и на севере Хамы, по неподтвержденным данным, потеряла двух военнослужащих на западе Дейр-эз-Зора.

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ1, запрещено в РФ): в Дейр-эз-Зоре оставило мину, на которой подорвались два военнослужащих САА.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: арестовала полевого командира группировки «Джейш аль-Изза» на востоке Идлиба.

Курды: подозреваются в установке бомбы в автомобиль в городе Джандарис на севере Алеппо.

ВС Турции: обстреливают позиции курдских радикалов на севере провинции Алеппо, в кантоне Африн в школах вводят турецкий язык как официальный и обязательный к изучению.

Провинция Латакия

В северо-восточной части региона Сирийская арабская армия (САА) продолжила наносить удары по опорным пунктам боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (запрещенная в РФ террористическая организация). Как передает новостной портал Baladi News, вертолеты ВВС Сирии утром сбросили бомбы на склады боеприпасов и укрепления джихадистов в районе ключевого города Кабана, расположенного на склонах Курдских гор. Именно с этих высот джихадисты ведут обстрел позиций правительственных сил.

Провинция Алеппо

По неподтвержденным данным, самолет ВВС Турции модели F-16 был замечен над линией разграничения между правительственными силами и территориями контроля курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF), как сообщает источник новостей в сети Twitter Nagi Najiar.

По информации Twitter-канала Not Woofers, турецкая армия открыла огонь по позициям курдских боевиков в поселке Аль-Хасиа и Джиср ас-Самук.

Как сообщает новостной курдский портал Anha, в оккупированном турецкой армией кантоне Африн «временным правительством» турецкий язык был признан обязательным для обучения в школе как официальный, курдский был исключен из школьной программы. С момента, как кантон был занят турецкими войсками и лояльными Анкаре боевиками, новое правительство продолжает притеснять коренное курдское население, которое находилось там на законном положении.

В городе Джандарис прогремел взрыв. Как сообщает медиапортал Step News, бомба была установлена в припаркованном автомобиле. Сведений о жертвах взрыва пока не поступало. В причастности к установке обеих бомб подозреваются курдские радикалы, действующие в составе группировки «Силы освобождения Африна».

Провинция Дейр-эз-Зор

По информации Twitter-канала Qalaat al Mudiq, на западе провинции два военнослужащих сирийской армии пострадали при подрыве противопехотной мины. По сведениям источника, снаряд был оставлен боевиками «спящих ячеек» «Исламского государства», которые могут укрываться в районе пустыни Бадия в провинции и на территориях контроля «Демократических сил Сирии» (SDF).

Провинция Идлиб

Источники, приближенные к боевиками так называемой «вооруженной оппозиции» заявляют, что войска сирийскйо правительственные силы, дислоцированные в районе города Хан-Шейхун, ведут артобстрел укрытия боевиков в районе городов Кафр-Саджна и Ан-Накир. Также правительственные силы нанести удар по линиям обороны боевиков в районе поселка Хиш и на подступах к городу Шейх-Мустафа. Были разрушены опорный пункт радикалов в районе ферм у высоты Джебель Шахшабу, о чем сообщает новостной портал Step News.

По данным портала Al Nour, вчера вечером боевики «Тахрир аш-Шам» задержали в западной части города Идлиб одного из полевого командира группировки «Джейш аль-Изза» и вывезли его из города в неизвестном направлении. Напомним, что столкновения между двумя этими группировками участились после того, как альянс «Тахрир аш-Шам» потерял часть подконтрольных им поселков и городов в ходе операции сирийской армии и союзных сил. В своем поражении альянс обвиняет своих бывших союзников. «Джейш аль-Изза», в свою очередь, в ходе августовской кампании САА на юге Идлиба и севере Хамы потеряла 60% личного состава.

Провинция Хама

На севере провинции Хама отряды сирийской армии ведут обстрел позиций радикалов «Тахрир аш-Шам» близ поселка Мансур, как передает медиаресурс Halab Today TV. Также были обстреляны опорные пункты боевиков в районе поселка Сармада и у деревни Амкия, как сообщает новостной портал Baladi News. Сведений о потерях в рядах джихадистов в живой силе или боевой технике еще не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.