Власти Киргизии отреагировали на слова Малахова о смертельном ДТП

Бишкек, 27 сентября. МИД Киргизии выразил обеспокоенность заявлениями российского телеведущего Андрея Малахова о смертельном ДТП, которое произошло в республике. Об этом говорится в сообщении, распространенном киргизским внешнеполитическим ведомством.

Напомним, 24 сентября во время программы «Прямой эфир с Андреем Малаховым» телеведущий прокомментировал ситуацию с ДТП, в котором погиб сын миллиардера — 26-летний Александр Маругов. Авария произошла два месяца назад на Фрунзенской набережной в Москве. Мотоцикл, на котором ехал Маругов, столкнулся с машиной такси. Водителем автомобиля был 23-летний уроженец Киргизии Исламбек Акбаров.

Во время телеэфира Малахов предположил, что из-за плохой социально-экономической ситуации в Киргизии Акбаров мог специально устроить смертельную аварию за денежное вознаграждение. В связи с этим высказыванием МИД Киргизии 26 сентября вызвал посланника РФ в республике. Кроме того, в ведомстве назвали слова Малахова об Акбарове некорректными.

«Представителем МИД была выражена озабоченность в отношении подобных высказываний журналистов в государственных СМИ России с учетом кыргызско-российских союзнических отношений и стратегического партнерства», — отметили во внешнеполитическом ведомстве республики.

Отметим, что на программе Малахова присутствовали родители Акбарова и представитель посольства республики. В эфире они принесли извинения матери погибшего, сообщает «Царьград».