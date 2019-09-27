Москва, 27 сентября. Российская певица Анастасия Стоцкая рассказала, что ее злят и раздражают сплетни о том, что она родила детей от поп-короля Филиппа Киркорова.

Как пишут средства массовой информации, когда Киркоров продюсировал певицу, между ними завязался мимолетный роман, в связи с чем и появились домыслы об их детях. Стоцкая отреагировала на слухи о детях от Киркорова.

Стоцкая уточнила, что в Сети ей часто пишут «подобную чушь», и она блокирует каждого за такой комментарий. Стоцкая беспокоится о том, что один из таких комментариев могут увидеть ее родственники и поверить в это. Певица добавила, что сейчас целиком посвящает себя воспитанию детей и даже не гастролирует. Как пишет «Дни.ру», лишь изредка она соглашается выступить на корпоративах и то лишь затем, чтобы заработать денег.

Ранее Стоцкая призналась, что Киркоров наградил ее «неприятной болезнью».

Артистка отметила, что она понравилась Киркорову, когда он ее встретил, после чего король российской поп-музыки решил сделать из нее звезду. Стоцкая признается, что, вероятно, Киркорову это удалось, так как именно он «наградил» ее «неприятной болезнью» — звездной.

Продюсер не стал продлевать с ней контракт, когда в Сети появились кадры, как певица «зажигает» с мужем и подружками. Оставшись в одиночестве, Стоцкой пришлось лечиться и от «звездной болезни», и от привязанности к травке.

В беседе с Лерой Кудрявцевой на телешоу «Секрет на миллион» Стоцкая назвала точную причину разрыва отношений с Киркоровым, а также ответила на вопрос, почему ее старший сын так похож на бывшего продюсера певицы.

В октябре прошлого года Киркоров посетил премьеру спектакля, в котором участвовала Стоцкая, «Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так» в Театре МДМ. Киркоров вышел на сцену и пропел «Цвет настроения синий», после чего сорвал аплодисменты.

Напомним, после юбилейного концерта Аллы Пугачевой Примадонна, ее супруг, комик Максим Галкин и бывший муж, певец Филипп Киркоров хором исполнили песню «Любовь, похожая на сон» в гримерке. Видео короткого выступления опубликовано на фан-странице Примадонны в Instagram.

Ролик был снят Киркоровым на фронтальную камеру. Он произносит «Пугачева — лайф 2019» и начинает петь с бывшей женой один из ее шлягеров. Находящийся в помещении Галкин присоединяется и начинает активно подпевать артистам. После этого Примадонна показывает язык, а Киркоров и Галкин говорят: «Браво!»