Медики назвали продукты, продлевающие жизнь

Москва, 27 сентября. Медики и эксперты по питанию рассказали, какие продукты нужно есть тем, кто хочет дожить до глубокой старости. По словам специалистов, продолжительность жизни продлевают некоторые овощи, рыба и ягоды.

Спортивный тренер и нутрициолог Дмитрий Жеман рекомендовал есть авокадо. Эти плоды содержат незаменимые жирные кислоты и углеводы. Кроме того, из мякоти авокадо организм человека получает Омегу-3 и витамин Е. Как рассказал Жеман, эти полезные вещества способствуют улучшению работы мозга и снижению уровня холестерина.

Также авокадо содержит вещества, помогающие усвоению витамина D. По данным исследователей из США, именно он активизирует гены, которые борются с возрастными изменениями и болезнями.

«Витамин D защищает клетки от развития нарушений в работе белков и их неправильного свертывания. Говоря проще, от токсического действия бета-амилоида — белка человека, связанного с болезнью Альцгеймера», — рассказал первый заместитель директора НИИ «Геронтология» и спикер компании «Daigo», профессор Андрей Ильницкий.

Еще одним продуктом, помогающим продлить срок жизни, стал кокос. Врач-терапевт, нутрициолог клиники персонализированной медицины «Ланцетъ» Лариса Полуянцева рекомендовала не только употреблять его в пищу, но и использовать волокна и кожуру кокоса в качестве наполнителя для матрасов. По словам эксперта, такой матрас обеспечит качественный и глубокий сон.

Кроме того, специалисты рекомендовали добавить в свой рацион рыбу. По данным медиков, если есть рыбу хотя бы два раза в неделю, можно на 35% снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

«В жирной рыбе содержатся жирные кислоты — Омега-3», — рассказал Жеман телеканалу МИР24.

Наиболее полезной рыбой специалисты считают лосося. Его употребление оказывает положительное воздействие на работу сердечно-сосудистой системы и головного мозга, клеточную оболочку, а также на гормональный фон.

Помимо обозначенных выше продуктов, тем, кто хочет продлить свою жизнь, рекомендуется включить в рацион кудрявую капусту, брокколи, различные орехи и ягоды. Также эксперты советуют добавлять в пищу оливковое масло и острые специи. По словам Жемана, приправы помогут снизить количество потребляемой соли.

Кроме того, к продуктам, способствующим продлению жизни, относятся зеленый чай, кофе, помидоры, кисломолочные продукты, чернослив, чеснок, куркума и красное вино в умеренных количествах. Все они помогают пищеварению и улучшают микрофлору кишечника, сообщил биофизик и директор по науке компании «КриоРус» Игорь Артюхов.

Также эксперт подчеркнул, что секрет долголетия не всегда кроется в массе тела. Артюхов призвал подбирать диету индивидуально и не попадаться на рекламу быстрого снижения веса.

Ранее в Минздраве РФ назвали продукты, которые помогают укрепить иммунитет в осеннее время. Эксперты рекомендовали включить в рацион побольше овощей и фруктов, передает RT.