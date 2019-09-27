Медведев поручил сформировать потребкорзину из здоровых продуктов

Москва, 27 сентября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить переход в 2021 году к формированию потребительской корзины из базовых продуктов, а не минимальных.

Глава российского правительства поручил Минтруду России, Минэкономразвития России, Роспотребнадзору и Минфину России проработать вопрос о формировании новой потребкорзины.

Медведев поручил включить в базовый набор питания продукты, которые составляют полноценный рацион здорового питания различных групп населения. Об этом говорится в поручении главы Кабмина РФ.

Соответствующее решение глава российского правительство принял после общения с бизнесменами и экспертами в рамках программы «Диалог», пишет Deita.ru. Медведев подчеркнул, что такой переход будет стоить денег, потому что базовый набор должен быть лучше минимального, сообщает НСН.

Потребительская корзина состоит из минимального набора продуктов, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. Исходя из состава потребкорзины рассчитывается прожиточный минимум, а затем минимальный размер оплаты труда.

Ранее Медведев поручил предусмотреть увеличение стоимости родового сертификата до 12 тысяч рублей с 2020 года, пишет RT.