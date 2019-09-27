СМИ опубликовали интервью с жителем ливийского города, на который напали турки и чадские наемники

В понедельник, 23 сентября, силы Ливийской национальной армии (ЛНА), продвигаясь к городу Эз-Завия, встретили в населенном пункте Бир-Аллак соединения чадских наемников и турецких офицеров, сражающихся на стороне Правительства национального согласия (ПНС). Местный житель рассказал изданию Arabi Today о событиях того дня.

По его словам, турецкие и чадские бойцы сражались с бригадой ЛНА в одном из районов Бир-Аллака. Военные Хафтара вынудили наемников отступить, но те не покинули город, а стали атаковать его с помощью тяжелого оружия — турецкого ударного беспилотника. В результате этого нападения были разрушены дома мирных жителей и мечеть. Более того, один из снарядов попал в машину скорой помощи, которая перевозила раненых.

Бой продолжался в течение всего дня, но в итоге армии Халифы Хафтара удалось освободить район. Как заявил ливиец, сейчас в радиусе пяти километров от места сражения — от района Аззя до района Кифа — безопасно.

Журналисты Arabi Today отметили, что ПНС и наемники в Ливии используют военную и логистическую технику, большая часть из которой доставляется из Турции. Так, 24 сентября в ливийский порт прибыло итальянское судно «Гранде Габон», на борту которого находилось более 1800 транспортных средств двойного назначения, оружие различного вида и турецкие беспилотники.