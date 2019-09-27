Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Собчак

Москва, 27 сентября. Режиссер Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше, чем его супруга, телеведущая Ксения Собчак. По подсчетам журналистов, Богомолов в 2018 году смог заработать семь миллионов рублей, тогда как годовой заработок его жены равен миллиону долларов (64 миллиона рублей).

Отмечается, что публикация рекламы в Instagram Собчак стоит в пределах 500 тысяч — миллиона рублей. Если речь идет о контракте с брендом, то он оценивается в суммы от четырех миллионов рублей. Как пишет KP.Ru, конкретная цена рекламы зависит от категории товаров и услуг. Интервью с Собчак стоит от миллиона рублей. Кроме того, два года назад сбережения телеведущей оценивались в 417 миллионов рублей.

По данным издания, официальный доход Константина Богомолова в 2018 году составил семь миллионов рублей. Его зарплата в театре на Малой Бронной на посту худрука оценивается в 300–400 тысяч рублей. Гонорары за проект составляют от двух миллионов рублей.

Напомним, 13 сентября Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова. В ЗАГС молодожены приехали на черном катафалке с надписью «Только смерть разлучит нас». Собчак и Богомолов также обвенчались в Храме Вознесения Господня у Никитских ворот. Как пишет «Газета.Ru», Собчак рассказала, что ее подвенечное платье было специально пошито на заказ для этого события.