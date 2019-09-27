Тунисский спутник запустят с космодрома «Байконур»

Тунис, 27 сентября. Тунисский спутник Challenge ONE запустят с космодрома «Байконур» в Казахстане в июле следующего года при помощи российского корабля «Союз-2.1а». Об этом рассказал генеральный директор Telnet Group Мухаммед Фриха.

По его словам, спутник стоил один миллион тунисских динаров (около 349 тысяч долларов), при том, что стоимость его глобального аналога — около пяти миллионов динаров (почти 1,7 миллиона долларов).

«Мы смогли контролировать расходы благодаря технологическим ресурсам группы Telnet, которая открыла новые горизонты для сектора космических технологий в Тунисе через сотрудничество с международными партнерами», — объяснил Фриха.

Напомним, накануне с космодрома «Плесецк» стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с военным космическим аппаратом на борту. Кроме того, ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-15» отправилась с космодрома «Байконур». На борту судна находились три космонавта. В этот раз полет в космос совершал первый представитель ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. Также в состав экипажа вошли космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка и астронавт NASA Джессика Меир.

Ранее в Роскосмосе объяснили перенос запуска ракеты-носителя «Протон-М» с «Байконура» необходимостью проведения дополнительных испытаний системы управления разгонного блока «Бриз-М». Новая дата пуска ракеты будет сообщена дополнительно​​​.