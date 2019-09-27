ЕС расширил санкционный список по Венесуэле

Брюссель, 27 сентября. Евросоюз внес в санкционный список фамилии семерых представителей сил безопасности и разведки Венесуэлы. Соответствующую информацию передает Совет ЕС.

«Совет добавил семерых членов венесуэльских сил безопасности и разведки в список ограничительных мер, которые включают запрет на поездки и замораживание активов», — отмечается в заявлении.

Евросоюз считает, что эти лица являются причастными к нарушению прав человека. Общее число лиц, подпадающих под санкции ЕС по Венесуэле, к настоящему моменту составило 25 человек.

Напомним, ранее США расширили санкции против Венесуэлы. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте американского министерства финансов. В черный список попали четыре компании и четыре судна.В данном случае речь идет о трех компании Панамы Bluelane Overseas sa, Tovase Development сorp, Trocana World inc, а также кипрской Caroil Transport Marine ltd. Танкеры, попавшие под санкции, также принадлежат Панаме.

Протестные акции начались в Венесуэле в январе 2019 года. Тогда спикер парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы республики. США и ряд стран ЕС поддержали лидера оппозиции, а Мадуро поддержали Россия, Китай, Куба и Мексика. Конституционный глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Гуайдо является «марионеткой США».