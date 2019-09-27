Боевики «ан-Нусры» обстреливают мирных жителей при попытке покинуть Идлиб

Дамаск, 27 сентября. В течение двух недель террористические организации препятствовали тому, чтобы гражданские лица, проживающие в районе провинции Идлиб, могли попасть в коридор Абу-Духур в юго-восточной части региона. Этот коридор был открыт сирийскими властями при содействии российской стороны, чтобы мирные жители могли покинуть подконтрольные террористам районы и попасть в города, находящиеся под защитой сирийской армии.

Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Источники из Идлиба сообщили, что боевики запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»1 усилили осаду мирных жителей, желающих покинуть районы контроля террористов в Идлибе. В частности, группировки джихадистов развернули несколько контрольно-пропускных пунктов в районах, прилегающих к деревням и городам, недавно освобожденных сирийской правительственной армией. Все это сделано с одной целью — помешать людям перейти на безопасные территории. Боевики покинул районы постоянного прибывания, чтобы осесть в непосредственной близости от коридора, который был открыт заинтересованными властями более недели назад для обеспечения выхода гражданских лиц из районов развертывания террористов в городе Идлиб и его окрестностях.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Сирийские власти в сотрудничестве с российским Центром примирения враждующих сторон в Сирии открыли гуманитарный коридор Абу-Духур и предоставили специальные автобусы для доставки людей в центры временного размещения в дополнение, где им окажут медицинскую и гуманитарную помощь.

Ранее сообщалось, что возвращающиеся сирийские беженцы начали получать гранты от властей после того, как сирийской правительственной армии удалось освободить многие районы в южной, центральной и северной Сирии.

Стоит отметит, что возвращающиеся беженцы сталкиваются с множеством трудностей, например, в некоторых из их районов разрушена вся инфраструктура. Кроме того, пострадали частные дома и правительственные учреждения.

1 Организация запрещена на территории РФ.