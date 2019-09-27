Пресс-секретарь Зеленского грубо оттолкнула журналиста от президента

Нью-Йорк, 27 сентября. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель грубо оттолкнула журналиста, который хотел задать вопрос главе государства. Видео инцидента опубликовал в Twitter американский журналист Кристофер Миллер.

Ukraine's Zelenskiy is giving media interviews in NYC. But this is how his press team treats reporters in Kyiv. Watch as Zelenskiy's spox @IuliiaMendel grabs & shoves reporter Serhiy Andrushko of @RFERL/@cxemu. Mendel did this to me at YES forum after Zelenskiy agreed to answer Q pic.twitter.com/P97E6PppGe — Christopher Miller (@ChristopherJM) September 26, 2019

Как сообщил Миллер, атаке Мендель подвергся журналист программы «Схемы: коррупция в деталях» Сергей Андрушко. Также об инциденте написал у себя в Facebook журналист Михаил Ткач, передает «Царьград».

«Кто может объяснить, в какой цивилизованной стране мира пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в тот момент, когда журналист хочет задать вопрос? Это как называется?! Свобода слова?!» — возмутился Ткач.

Журналист отметил, что на Украине существует совет по защите свободы слова при президенте. При этом Ткач подчеркнул, что можно создать «хоть десять советов», но Зеленский должен на личном примере демонстрировать, как нужно вести себя с работниками СМИ.

Ранее сообщалось, что Юлию Мендель вызывали на допрос в военную прокуратуру Украины из-за слов об обстреле мирных жителей Донбасса.