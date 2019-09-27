Девять исламистов, собиравших деньги на теракты для ИГ, арестовали в Москве

Москва, 27 сентября. Московский суд заключил под стражу девять сторонников «Исламского государства»1 (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН), собиравших деньги для террористов в Сирии и Ираке. Об этом проинформировала старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

«Обвинение в участии в террористической организации и содействии ей предъявлено девяти фигурантам уголовного дела. По ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявила она.

Согласно данным следствия, организатором террористической ячейки ИГ1 является один из фигурантов, изначально присоединившийся к боевикам в Египте. В 2015 году он вернулся в РФ и приступил к поискам желающих помогать деньгами боевикам в Сирии и Ираке. В итоге была создана группа в одном из мобильных приложений. В нее вступили порядка 30 человек.

«Средства использовались для финансового обеспечения материально-технических подразделений террористических организаций, а также для подготовки преступлений террористического характера», — сообщили в СК.

Известно, что организатор лично общался со всеми участниками чата в деревне Кокошкино, которая относится к Новой Москве. Некоторые из арестованных дали признательные показания.

1 Организация запрещена на территории РФ.