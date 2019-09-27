Навальный пытается сколотить митингующую шайку из лопухов и любителей детской порнографии

Москва, 27 сентября. Отчаянная российская «оппозиция» во главе с блогером Алексеем Навальным судорожно пытается найти новый смысл своего существования в ситуации, когда правоохранительная и судебная системы работают как часы.

Навальный вместе со своей помощницей Любовью Соболь, а также либертарианцем Михаилом Световым внезапно осознали, что их «протестная» повестка канула в лету. Чтобы оставаться на плаву, шайке Навального нужны новые яркие картинки про «зверства режима» для западных СМИ.

Очередной митинг навальнистов назначен на 29 сентября, мэрия Москвы согласовала проведение акции. Главной целью Навального является формирование пула «жертв». Именно он должен обеспечить «оппозиции» приток денег от западных спонсоров и донатов тугодумов, которые все еще не поняли, что их эксплуатируют.

При этом Навальный, Соболь и Ко уже даже не скрывают свое безразличие к судьбам пострадавших сторонников. Путешествия в США, Испанию, Португалию и Кипр для «лидеров оппозиции» куда важнее томящихся в СИЗО фигурантов дел о нападениях на полицейских. Навальный и Соболь без зазрения совести ходят по вечеринкам, накачиваются алкоголем и торгуют тюремным мерчем брата Навального. Манипулируя своими последователями, они попросту паразитируют на своем главном активе.

Нельзя не отметить, что Навальный умело манипулирует мнением «креативной» тусовки, которая, кажется, разучилась думать самостоятельно и следует за громкими заявлениями. «Оппозиция» вновь призывает выходить на митинг, при этом призывы звучат из уст популярных певцов, артистов и прочей богемы в духе «ну приди, приди же на митинг». При этом никто не пытается объяснить, зачем же нужны эти митинги, в чем суть требований и есть ли она вообще. Если разобраться в этом вопросе, то становится очевидно, что предмет протеста отсутствует, отмечает ИА Regnum.

Аудитория Навального уже позабыла, что отправной точкой несогласованных митингов были выборы в Мосгордуму, которые шайка «оппозиционеров» попросту «завалила», не собрав достаточное количество подписей. По итогам выборов 8 сентября сговорившиеся с Навальным коммунисты получили увеличившуюся фракцию в Мосгордуме, и смысл митингов пропал.

Поводом для митинга «оппозиционеры» назвали освобождение так называемых «политзаключенных», которые применили противоправные действия в отношении представителей власти, за что и получили справедливое наказание. В действительности же, ни Навального, ни Соболь, ни Светова судьба провокаторов не волнует.

Более того, именно ОПГ Навального стала главной причиной, из-за которой задержали так называемых «политзаключенных», они пострадали только по воле «оппозиционеров». Однако единственным, кто встал на сторону провинившихся, оказался суд.

Бывший ОМОНовец Павел Устинов вышел под подписку о невыезде, имея реальный приговор. Кроме того, под домашний арест отпустили студента «вышки» Егора Жукова и Айдара Губайдуллина. Фигуранты дел о массовых беспорядках и обвиненные по статье 212 УК РФ Сергей Абаничев и Валерий Костенок и вовсе вышли на свободу. Это свидетельствует лишь о том, что дело каждого нарушителя рассматривают внимательно, объективно и беспристрастно и выносят наиболее щадящее наказание.

Однако не стоит думать, что закон «простил» все нарушения последователей Навального и оставил преступников безнаказанными. Среди «политзаключенных», которых собрались защищать «оппозиционеры», фигурирует Владислав Синица. Этот молодой человек угрожал физической расправой детям сотрудников правоохранительных органов. В соцсетях Синица заявил, что будет насиловать и убивать детей правоохранителей.

Неудивительно, что Светов призывает выходить на митинг в поддержку Синицы, ведь взгляды этих личностей близки. Даже ведущие либерального «Эха Москвы» подтвердили, что Светов оправдывает педофилию. Кроме того, на странице Светова в Instagram был обнаружен контент с детской порнографией.