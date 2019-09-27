Путин поприветствовал участников юбилейного Российско-финляндского форума

Москва, 27 сентября. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей юбилейного XX Российско-Финляндского культурного форума. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что форум на протяжении двух десятилетий играет значимую роль в развитии двустороннего гуманитарного сотрудничества Москвы и Хельсинки. Мероприятие обеспечивает прямое и неформальное общение между представителями России и Финляндии, а также творческих коллективов и учебных зведений.

Президент отметил, что гости из Финляндии смогут ознакомиться со многими достопримечательностями Тульской области, принимающей юбилейный форум. Путин особенно выделил усадьбу Льва Толстого «Ясная поляна», которую в XX веке посетил классик финской литературы Арвид Ярнефельт.

Глава РФ выразил надежду, что участники проведут конструктивные дискуссии, в том числе по основной теме форума — «Традиционная культура как базис современных трендов».

«Искренне желаю вам успехов и всего самого доброго», — говорится в телеграмме президента.

Мероприятие пройдет в Туле 27–28 сентября.

Напомним, в августе этого года в Хельсинки прошла встреча главы Финляндии Саули Ниинисте и президента РФ. Собеседники обсудили вопросы двусторонних отношений и актуальные темы, касающиеся международной повестки, в том числе восстановление нормального диалога между РФ и Евросоюзом.

На совместной пресс-конференции Ниинисте указал на то, что в отношениях Финляндии и России в настоящее время нет совершенно никаких проблем. Впоследствии он и вовсе отказался поддержать президента Украины Владимира Зеленского, который призвал Запад сохранить антироссийские санкции.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подчеркнул важную роль России в решении глобальных кризисов.