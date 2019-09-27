Вице-премьер Украины назвал СНГ «клубом неудачников»

Киев, 27 сентября. Вице-премьер и министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба назвал СНГ «клубом неудачников». По мнению украинского чиновника, Киеву нужно стремиться в «клуб удачников», и он «неизбежно» станет членом Евросоюза.

В интервью одному из изданий Кулеба заявил, что не видит сейчас возможности, при которой Брюссель дал бы Украине «конкретную фразу» о перспективе членства в ЕС. При этом вице-премьер видит возможность «привязать» Киев и Брюссель «друг к другу крепче». По его мнению, после этого Евросоюзу будет легче принять решение о членстве Украины в организации.

«Я вообще считаю, что в итоге это станет неизбежным. ЕС сам придет и предложит нам членство», — сказал Дмитрий Кулеба в интервью «Европейской правде».

По его словам, украинское руководство прилагает усилия, чтобы страна «перестала быть частью «русского мира». Кулеба считает, что для этого Киеву необходимо окончательно прекратить взаимодействие с СНГ.

«Если речь идет о моем личном мнении, то я считаю, что СНГ — это клуб неудачников. А нам надо стремиться в «клуб удачников», — заявил вице-премьер Украины.

По его мнению, Содружество независимых государств — это «клуб людей», которые до сих пор не смогли «цивилизованно расстаться». Чиновник пояснил, что люди, которые «даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать». Кулеба добавил, что для него СНГ — «закрытая история».

Ранее Кулеба заявил, что Киев сохранит курс на евроатлантическую интеграцию, однако «изменит тактику» в данном вопросе.

Напомним, в 2018 году Верховная рада внесла в Конституцию Украины изменения, которые закрепляют курс страны на вступление в ЕС и НАТО. При этом канцлер Германии Ангела Меркель отмечала, что Евросоюзу нужно как минимум 10 лет, чтобы принять решение по членству Украины в организации. Эксперты же считают шансы Киева на вхождение в состав НАТО минимальными.

Политический аналитик Руслан Осташко в беседе с Федеральным агентством новостей отмечал, что воинственные заявления Киева о том, что «Украина имеет право требовать членства в НАТО» звучат только в украинских СМИ. По его мнению, в действительности же у Киева практически нет шансов на вступление в Альянс, а некоторые стратегические партнеры Украины задаются вопросом о необходимости сокращения усеченного безвиза и о членстве в ЕС.