Дамаск, 27 сентября. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 28 случаев нарушений режима прекращения огня, Турция — 24. Об этом говорится в информационном бюллетене на сайте министерства обороны России.

Отмечается, что Россия в Сирии за сутки зафиксировала 28 нарушений, Турция — 24. Согласно специалистам из РФ, восемь из них произошли в Идлибе, Восемь — Алеппо, семь — Латакии, пять — Хаме. Турецкие коллеги заявили о 24 обстрелах (Идлиб — пять, Латакия — четыре, Хама — девять, Алеппо — шесть».

В течение суток Центр по примирению провел две гуманитарные акции в районе Аль-Кадисия (Алеппо). Было выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,475 тонны. Кроме того, 750 продовольственных наборов общим весом 3,71 тонны выдали населению в населенном пункте Стаму провинции Латакия.

Ранее министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем и специальный посланник ООН Гейр Педерсен достигли в ходе встречи в Дамаске в понедельник «окончательной» договоренности по составу Конституционного комитета САР. Об этом рассказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Генсек ООН объявил о создании Конституционного комитета Сирии. Отмечается, что стороны также договорились о механизмах функционирования Конституционного комитета Сирии. Как пишет издание Al-Watan, ранее Гутерриш рассказал, что Конституционный комитет Сирии заработает в ближайшее время.

Напомним, специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен надеялся, что ему удастся в ходе переговоров в Дамаске продвинуть вперед процесс политического урегулирования в Сирии. Об этом он рассказал перед встречей с вице-премьером и министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом.

ООН заявила, что конституционный комитет поможет урегулированию в Сирии. По словам посредника ООН, он надеется на конструктивное обсуждение вопроса о создании конституционного комитета, который должен открыть дверь политическому процессу. По данным газеты Al-Watan, в ходе переговоров стороны должны «найти путь к прекращению насилия в Идлибе».