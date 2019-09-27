Украина ждет рекомендаций от МВФ в надежде на новую программу помощи

Киев, 27 сентября. Украина продолжит консультации с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ) для получения в дальнейшем рекомендации для новой программы помощи. Об этом написал в своем Telegram-канале премьер-министр страны Алексей Гончарук.

«В течение следующих нескольких недель мы будем продолжать переговоры, чтобы получить так называемый staff agreement — рекомендации Совета директоров МВФ для открытия новой программы сотрудничества с Украиной», — написал он.

По словам Гончарука, миссия МВФ работала на Украине в период с 12 по 26 сентября. Премьер отметил, что прошли «насыщенные, тяжелые и важные консультации».

«Успокою сразу панику, которая вчера разлетелась в украинских СМИ — переговоры с международными партнерами в активной фазе», — заметил Гончарук.

Он рассказал, что в настоящее время идет обсуждение «новой трехлетней программы поддержки в рамках механизма расширенного финансирования».

Напомним, ранее МВФ заявил о широком распространении коррупции, которая тормозит рост экономики Украины. Соответствующая информация приводится в отчете по итогам работы миссии фонда. Экономический рост сдерживается слабой бизнес-средой с недостатками в правовой базе. Также негативное влияние оказывает повсеместная коррупция и часть экономики Украины, «где доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что подрывает конкуренцию и вредит инвестиционному климату».