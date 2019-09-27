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Вице-премьер Украины заявил о неготовности НАТО принять страну в Альянс

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Вице-премьер Украины заявил о неготовности НАТО принять страну в Альянс

Киев, 27 сентября. В НАТО пока не готовы принять Украину в Альянс, однако Киеву нужно продолжать работать в этом направлении. Соответствующее заявление сделал вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба.

Политик подчеркнул, что решение о вступлении Украины в НАТО принимает не только Киев, но и сам Североатлантический альянс. Также необходимо одобрение со стороны Евросоюза.

«Ни в ЕС, ни в НАТО такой готовности нет. Есть различные амбициозные идеи, планы, предложения, но решения нет», — рассказал Кулеба интернет-изданию «Европейская правда».

Украинский вице-премьер отметил, что реформы сектора безопасности и обороны, которые должны сделать эту сферу соответствующей стандартам НАТО, в стране на данный момент «провисают». По словам Кулебы, чтобы добиться от НАТО готовности принять Украину в Альянс, Киеву нужно укрепить безопасность страны и привести ее в соответствие со стандартами НАТО. Вице-премьер Украины подчеркнул, что это позволит достичь совместимости с Североатлантическим альянсом.

Вице-премьер Украины заявил о неготовности НАТО принять страну в Альянс

Ранее Кулеба говорил, что Киев должен придерживаться новой тактики для вступления в НАТО, передает НСН. Он также подчеркнул, что Украина находится в «прекрасном» диалоге с Североатлантическим альянсом.

Отметим, что на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Нью-Йорке. В ходе их беседы поднимался вопрос о вступлении Украины в НАТО. Столтенберг отметил, что двери Альянса открыты, однако назвать сроки присоединения Украины не смог, передает «Царьград».

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Источник: Европейская правда
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