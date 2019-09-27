Бывший посол РФ во Франции рассказал о дружбе Ширака и Путина

Москва, 27 сентября. Экс-президент Франции Жак Ширак, ушедший из жизни 26 сентября, был в дружеских отношениях с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом рассказал бывший посол РФ во Франции Александр Орлов, который хорошо знал Ширака.

По словам дипломата, французский лидер был исключительно харизматичным человеком, он был любим французами. Орлов отметил, что Жак Ширак также являлся блестящим специалистом по японскому искусству, увлекался культурой коренных народов, а в юности его соседом по лестничной клетке был русский эмигрант, именно благодаря дружбе с ним на тот момент будущий лидер Франции приобщился к русской культуре, языку и литературе. Будучи 20-летним студентом, Жак Ширак перевел на французский «Евгения Онегина». Как отметил Александр Орлов, это раннее знакомство с Россией оставило отпечаток — Ширак действительно был убежденным другом России.

Дипломат также рассказал о дружбе Жака Ширака и Владимира Путина.

«С Владимиром Путиным у него были по-настоящему дружеские отношения: он входил в близкий круг международных друзей президента», — сказал Александр Орлов в комментарии «Известиям».

Ранее Владимир Путин направил вдове Жака Ширака Бернадетт телеграмму с соболезнованиями. Российский лидер отметил, что во время общения с французским коллегой искренне восхищался его интеллектом и огромными знаниями. Путин также отметил, что Ширак умел принимать взвешенные решения даже в самых непростых ситуациях.

Напомним, Жак Ширак дважды занимал пост президента Франции, дважды — премьера страны. Также он 18 лет провел на должности мэра Парижа. Ширак занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 год.