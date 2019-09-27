Медведев предложил ослабить надзор за кафе и ресторанами

Москва, 27 сентября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил до 15 октября подготовить предложения по проведению в ряде регионов эксперимента по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита. Об этом говорится в перечне задач, поставленных главой правительства.

Эксперимент будет направлен на ограничение контрольных мероприятий при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора в отношении безопасности пищевой продукции, изготавливаемой предприятиями общественного питания, процессов ее производства, хранения, перевозки и реализации в ресторанах и кафе.

Начать его планируют с 1 января следующего года в отдельных субъектах страны, в том числе в Москве, Калининградской области и Татарстане, пишет «Газета.ru». Ответственными за исполнение поручения премьер-министра назначены Минпромторг, Роспотребнадзор и Минэкономразвития.

Ранее Медведев утвердил новые требования к перевозке детей в автобусах, в частности, в рамках экскурсий. Речь идет о введении обязательного условия по ремням безопасности, которое существовало только для международных перевозок.

Кроме того, Медведев поручил предусмотреть увеличение стоимости родового сертификата до 12 тысяч рублей с 2020 года. Соответствующее решение глава российского правительство принял после общения с бизнесменами и экспертами в рамках программы «Диалог».