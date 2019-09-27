Шнуров в стихах оценил запрет курения на балконах

Москва, 27 сентября. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах и лоджиях, который вступает в силу в России с 1 октября. Соответствующий пост музыкант разместил в своем профиле в Instagram.

Шнуров отметил, что в его «городском поселке» все самое интересное происходит именно на балконах.

«В нашем городском поселке жизнь течет на лоджиях», — написал Шнуров.

С точки зрения популярного музыканта, именно курение и приготовление шашлыка на лоджиях является единственным развлечением.

«Нет другой тут развлекухи! Как провести нам свой досуг?» — поинтересовался лидер группы «Ленинград».

Напомним, кабинет министров РФ ратифицировал изменения в правилах противопожарной безопасности. Документ предусматривает введение запрета на использование открытого огня на балконах квартир, отелей и общежитий. В частности, речь идет о том, что россияне с 1 октября не смогут жарить шашлыки и курить и на балконах. МЧС РФ ранее подтвердило, что с 1 октября, действительно, вступает в силу соответствующий запрет. В ведомстве пояснили, что за курение на балконе к ответственности будут привлекать тех нарушителей, действия которых приведут к пожару. Как отметил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев, новые правила рассчитаны на формирование «культуры курения».

Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев заявил, что в новых правилах противопожарной безопасности нет прямого запрета курения на балконах. Он подчеркнул, что, вероятно, новые правила коснутся «алкоголиков, которые жарят шашлыки на лоджии».

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что куря на балконе, человек наносит соседям сверху больше вреда, чем самому себе. Кроме того, он назвал «негодяями» тех, которые жарят шашлыки на балконах и лоджиях.