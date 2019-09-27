В Госдуме предложили «бить США по рукам» за поддержку террористов в Сирии

В МИД РФ назвали «откровенным пособничеством терроризму» очередные санкции США, введенные 26 сентября за «организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии». В Госдуме призвали дать на это решительный ответ.
В комментарии департамента информации и печати МИД России относительно новых антироссийских санкций США говорится, что новыми санкциями США «превзошли себя в собственном безрассудстве».
«В Вашингтоне во всеуслышание объявлено, что санкции должны стать наказанием за «организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии». Поскольку ВКС России с 2015 года оказывают сирийским правительственным войскам содействие в борьбе с террористическими группировками, то получается, что США открыто встали на сторону террористов», — отмечается на сайте МИД РФ.
Там же напомнили, что Москва неоднократно заявляла, что Вашингтон «опекает» террористов в Сирии, снабжая их всем необходимым и прикрывая от ударов.
«Теперь маски окончательно сброшены — речь прямо идет о стремлении помешать полному искоренению террористов на сирийской земле, — сказано в официальном заявлении российского внешнеполитического ведомства. — США уличили себя в откровенном пособничестве терроризму».
В МИД РФ подчеркнули, что вопреки американскому сопротивлению Россия продолжит бороться с террористами в Сирии. При этом Москва «решительно осуждает циничность и беспринципность политики Вашингтона».
«То, что США поддерживают террористов, было понятно давным-давно, до вот этих санкций в отношении российской компании «Совфрахт» и ее менеджеров. Это никакое не откровение.
США создают террористов во всех странах мира и спонсируют их ради своих целей. Ни одна террористическая группировка не способна функционировать без внешней экономической поддержки. И чтобы остановить американское пособничество терроризму, нужно бить США по рукам — в прямом и переносном смысле. Может, какими-то военными точечными ударами или экономическими. Тогда США перестанут «кормить» террористов. Пока с американцев никто не спросил, они делают то, что хотят», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Говоря об экономическом ответе Вашингтону, парламентарий напомнил, что США заинтересованы в наращивании темпов роста собственной экономики и улучшении собственного благополучия, для них нежелательно, если подобные процессы будут происходить в России, Китае или других странах, которые от них не зависят.
«Американцы будут делать все, чтобы на границах нашей страны были войны, чтобы наше экономическое присутствие в тех или иных регионах сокращалось. Те компании, которые платят налоги в бюджет США и занимаются, например, торговлей оружием и энергоресурсами, являются хорошими для Вашингтона. А компании, пополняющие российский или китайский бюджет, — плохие для Вашингтона.
Поэтому США развязывают сегодня экономические войны, считая, что необязательно бороться с соперниками традиционными военными способами. Сегодня США пускают в ход санкции и другие экономические способы давления. Насколько это эффективно — покажет время, но нам надо делать выводы и отвечать США, причиняя им экономический ущерб. Такие контрсанкции могут оказать эффект на поведение «заокеанских партнеров», который будет существеннее военного ответа», — считает Александр Шерин.