В Госдуме предложили «бить США по рукам» за поддержку террористов в Сирии

В МИД РФ назвали «откровенным пособничеством терроризму» очередные санкции США, введенные 26 сентября за «организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии». В Госдуме призвали дать на это решительный ответ.

В комментарии департамента информации и печати МИД России относительно новых антироссийских санкций США говорится, что новыми санкциями США «превзошли себя в собственном безрассудстве».

«В Вашингтоне во всеуслышание объявлено, что санкции должны стать наказанием за «организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии». Поскольку ВКС России с 2015 года оказывают сирийским правительственным войскам содействие в борьбе с террористическими группировками, то получается, что США открыто встали на сторону террористов», — отмечается на сайте МИД РФ.

Там же напомнили, что Москва неоднократно заявляла, что Вашингтон «опекает» террористов в Сирии, снабжая их всем необходимым и прикрывая от ударов.

«Теперь маски окончательно сброшены — речь прямо идет о стремлении помешать полному искоренению террористов на сирийской земле, — сказано в официальном заявлении российского внешнеполитического ведомства. — США уличили себя в откровенном пособничестве терроризму».

В МИД РФ подчеркнули, что вопреки американскому сопротивлению Россия продолжит бороться с террористами в Сирии. При этом Москва «решительно осуждает циничность и беспринципность политики Вашингтона».

«То, что США поддерживают террористов, было понятно давным-давно, до вот этих санкций в отношении российской компании «Совфрахт» и ее менеджеров. Это никакое не откровение. США создают террористов во всех странах мира и спонсируют их ради своих целей. Ни одна террористическая группировка не способна функционировать без внешней экономической поддержки. И чтобы остановить американское пособничество терроризму, нужно бить США по рукам — в прямом и переносном смысле. Может, какими-то военными точечными ударами или экономическими. Тогда США перестанут «кормить» террористов. Пока с американцев никто не спросил, они делают то, что хотят», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Говоря об экономическом ответе Вашингтону, парламентарий напомнил, что США заинтересованы в наращивании темпов роста собственной экономики и улучшении собственного благополучия, для них нежелательно, если подобные процессы будут происходить в России, Китае или других странах, которые от них не зависят.