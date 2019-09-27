Чемпион мира по борьбе бросил вызов Нурмагомедову

Лос-Анджелес, 27 сентября. Двукратный чемпион мира по вольной борьбе Кайл Дейк бросил вызов российскому спортсмену, чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову. Об этом сообщает The fight library.

Американский спортсмен сообщил, что не планирует переходить в смешанные единоборства (MMA), и предложил устроить борцовский поединок.

«Ну что, Хабиб? Давай сделаем это», — заявил Дейк.

Дейк является двукратным чемпионом мира по вольной борьбе в категории 79 килограммов. Кроме того, 28-летний спортсмен стал третьим в истории, кому удалось четыре раза стать победителем Национальной ассоциации студенческого спорта, сообщает «Газета.ру».

При этом Нурмагомедов остается непобежденным бойцом MMA — спортсмен одержал 28 побед в 28 поединках. Российский борец 7 сентября во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, одержав победу над американцем Дастином Порье.

Ранее Нурмагомедов рассказал, когда планирует завершить карьеру. По словам 30-летнего бойца, он сможет на высоком уровне провести еще три или четыре боя. При этом Нурмагомедов ориентировался на показатели своего отца. Он добавил, что пик физической формы его отца пришел примерно в 32-33 года.