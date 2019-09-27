Миссия МВФ заявила о слишком низких темпах роста экономики Украины

Киев, 27 сентября. Миссия Международного валютного фонда констатировала слишком низкие темпы роста украинской экономики и заявила о необходимости сохранить независимость НБУ. Об этом говорится в заявлении по итогам работы миссии МВФ на Украине.

Ранее МВФ заявил о широком распространении коррупции, которая тормозит рост экономики Украины. В отчете миссии Международного валютного фонда также было указано, что в некоторых секторах украинской экономики «доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что подрывает конкуренцию и вредит инвестиционному климату».

«Темпы роста остаются слишком низкими для того, чтобы заметно сократить разрыв между уровнями доходов в Украине и в других странах», — говорится в заявлении по итогам работы миссии.

В Международном валютном фонде также отметили «важность независимости» Нацбанка Украины и защиты «финансовой стабильности», а также необходимость приложить все возможные усилия, чтобы минимизировать фискальные расходы, связанные с реорганизацией или ликвидацией банков.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Киеву не удалось договориться с МВФ о новой программе кредитования.

Напомним, миссия МВФ начала работу на Украине 10 сентября. Планировалось, что представители Международного валютного фонда оценят выполнение украинской стороной требований для получения очередного кредитного транша по уже имеющейся программе. Также планировалось, что Киев и МВФ проведут переговоры о новом кредитовании.