Дамаск, 27 сентября. Во время завершения зачистки в деревне Кафр-Набуда к северо-западу от сирийской провинции Хама правительственные силы обнаружили боеприпасы и различное оружие, оставшееся от террористических группировок, которые ранее обитали в этом регионе. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Силы безопасности САР в сотрудничестве с подразделениями сирийской армии продолжает прочесывать деревню Кафр-Набуда, расположенную примерно в 50 км к северо-западу от Хамы. В ходе последней вылазки военным удалось обнаружить оружие и боеприпасы незаконных вооруженных группировок, связанных с запрещенной в России «Джебхат ан-Нусра»1.

Среди найденных вооружений были пулеметы пулеметы ПКМ и ПКТ, автоматы, приборы наблюдения и 120-миллиметровые минометы.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Это далеко не первый случай, когда сирийская правительственная армия находит оружие, принадлежащие боевикам, при осмотре освобожденных городов и населенных пунктов. Как правило, это происходит практически ежедневно. Тем не менее военные продолжают осматривать регион и уничтожать все найденное оружие. Кроме того, специальные группы саперов проверяют территорию на предмет самодельных взрывных устройств и мин-ловушек, которые могли быть спрятаны террористическими группировками.

Ранее сообщалось, что прочесывая районы, свободные от терроризма, компетентные органы Сирии обнаружили оружие, транспортные средства и лекарства израильского производства, оставленные незаконными вооруженными группировками в деревне Брега на юге провинции Эль-Кунейтра.

Как рассказал полевой источник, это оружие было спрятано под землей. В ходе обнаруженной находки сирийским военным удалось изъять автоматические винтовки, боеприпасы, противотанковые реактивные гранаты, пулеметы среднего калибра, снаряды, средства связи, спутниковые антенны, продукты питания и медикаменты из Израиля. Как стало известно, подразделения сирийской правительственной армии также нашли ряд израильских автомобилей, которые активировались по секретному коду.

1 Организация запрещена на территории РФ.