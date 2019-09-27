Вдова Караченцова обратилась к Пугачевой с просьбой

Москва, 27 сентября. Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина устраивает вечер памяти артиста, в связи с чем лично обратилась к народной артистке СССР Алле Пугачевой с просьбой прийти на значимое для нее событие и поддержать.

Мероприятие запланировано на 21 октября, оно пройдет в театре «Ленком». Вечер приурочен сразу к двум датам — 75-летию артиста и годовщине его смерти.

Почтить память народного артиста РСФСР придут не только его коллеги по кино и театру, но также поэты и композиторы, звезды эстрады — Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Илья Резник и многие другие.

Присутствие в зале Пугачевой, как пишет «Дни.ру», должно стать главным сюрпризом. Поргина лично попросила ее принять участие в мероприятии. Отметим, что Примадонна была на прощании с Караченцовым 29 октября прошлого года. В театр «Ленком» она пришла тогда без мужа, в сопровождении своего директора Елены Чупраковой.

Планируется, что спустя пару дней после вечера памяти на Троекуровском кладбище пройдет открытие памятника известному актеру. Караченцов будет запечатлен в образе графа Резанова из рок-оперы «Юнона и Авось», одной из самых известных его театральных ролей.

Напомним, Караченцов скончался 26 октября 2018 года за день до своего 74-летия. Причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание: неоперабельная опухоль легкого была диагностирована в 2017 году, пишет «Газета.ru». Актера похоронили на Троекуровском кладбище.

Пожелание изобразить умершего супруга на памятнике именно в образе графа Резанова Поргина озвучила еще весной. Вдова артиста признавалась, что ей не хватало средств, чтобы установить на могиле мужа достойный памятник, однако ситуация разрешилась лучшим образом — помочь вызвались сотрудники гранитной мастерской, которые безвозмездно изготовили монумент.

Ранее Поргина ответила на предложение журналиста о новом замужестве. По словам женщины, она никогда больше не найдет никого, кто был бы похож на Караченцова, а другого ей не нужно.