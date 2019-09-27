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Эрдоган предложил Трампу купить у США ракетные комплексы Patriot

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Эрдоган предложил Трампу купить у США ракетные комплексы Patriot

Москва, 27 сентября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил американскому лидеру Дональду Трампу подписать контракт на закупку Турцией ракетных комплексов Patriot производства США.

По словам Эрдогана, вопрос участия Турции  в программе создания принадлежащих США истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 закрыт.

Как пишет Reuters, президент Турции уточнил, что сделал Трампу предложение. Эрдоган предложил Трампу купить у США ракетные комплексы Patriot.

Ранее американский вице-президент Майк Пенс заявил, что Турции необходимо выбрать между членством в НАТО и покупкой российских систем противовоздушной обороны С-400. По его словам, Турция продолжает двигаться в сторону покупки С-400, несмотря на то, что Вашингтон «сделал доступными для Турции системы ПРО «Patriot».

Москва и Анкара договорились о поставках в Турцию российских зенитных ракетных систем С-400 в 2017 году. Турецкая сторона должна получить четыре дивизиона С-400 на общую сумму в 2,5 миллиарда долларов.

Решение Анкары закупать российские С-400 вызвало недовольство США. Власти США требуют от союзников из Турции забыть про российские системы и приобрести американские ЗРК Patriot.

В Вашингтоне заявили, что якобы российские ЗРК С-400 несовместимы со стандартами Североатлантического альянса. Американские власти пригрозили Турции, предупредив, что в случае реализации этой сделки страна может не получить американские военные самолеты F-35.

Президент Турции Тайип Эрдоган в июне заявил, что Анкара не собирается отказываться от С-400. В турецком оборонном ведомстве добавили, что С-400 будут использоваться независимо от систем НАТО. Эрдоган назвал приобретение российских С-400 суверенным правом Турции.

Президент РФ Владимир Путин на открытии заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня подчеркнул, что контракт на поставку в Турцию российских С-400 является приоритетной задачей для Москвы и Анкары. Турция стала третьей страной, заключившей контракт на поставку российских С-400. Ранее ЗРК были поставлены в Китай и Белоруссию. Кроме того, ЗРК С-400 заинтересовалась Индия.

Эрдоган предложил Трампу купить у США ракетные комплексы Patriot

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Источник: Reuters
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