Москва, 27 сентября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил американскому лидеру Дональду Трампу подписать контракт на закупку Турцией ракетных комплексов Patriot производства США.

По словам Эрдогана, вопрос участия Турции в программе создания принадлежащих США истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 закрыт.

Как пишет Reuters, президент Турции уточнил, что сделал Трампу предложение. Эрдоган предложил Трампу купить у США ракетные комплексы Patriot.

Ранее американский вице-президент Майк Пенс заявил, что Турции необходимо выбрать между членством в НАТО и покупкой российских систем противовоздушной обороны С-400. По его словам, Турция продолжает двигаться в сторону покупки С-400, несмотря на то, что Вашингтон «сделал доступными для Турции системы ПРО «Patriot».

Москва и Анкара договорились о поставках в Турцию российских зенитных ракетных систем С-400 в 2017 году. Турецкая сторона должна получить четыре дивизиона С-400 на общую сумму в 2,5 миллиарда долларов.

Решение Анкары закупать российские С-400 вызвало недовольство США. Власти США требуют от союзников из Турции забыть про российские системы и приобрести американские ЗРК Patriot.

В Вашингтоне заявили, что якобы российские ЗРК С-400 несовместимы со стандартами Североатлантического альянса. Американские власти пригрозили Турции, предупредив, что в случае реализации этой сделки страна может не получить американские военные самолеты F-35.

Президент Турции Тайип Эрдоган в июне заявил, что Анкара не собирается отказываться от С-400. В турецком оборонном ведомстве добавили, что С-400 будут использоваться независимо от систем НАТО. Эрдоган назвал приобретение российских С-400 суверенным правом Турции.

Президент РФ Владимир Путин на открытии заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня подчеркнул, что контракт на поставку в Турцию российских С-400 является приоритетной задачей для Москвы и Анкары. Турция стала третьей страной, заключившей контракт на поставку российских С-400. Ранее ЗРК были поставлены в Китай и Белоруссию. Кроме того, ЗРК С-400 заинтересовалась Индия.