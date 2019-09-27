В МЧС рассказали, кого будут наказывать за курение на балконе

Москва, 27 сентября. За курение на балконе к ответственности будут привлекать, по большей части, тех нарушителей, действия которых приведут к пожару. Об этом рассказали в МЧС, комментируя новые правила о запрете на использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, которые вступают в силу с 1 октября.

Как пояснили в ведомстве, наказывать, в основном, будут именно тех курильщиков, чья вредная привычка привела к пожару. По словам директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева, новые правила рассчитаны на формирование «культуры курения». Он пояснил: каждый человек должен понимать, что курение может повлечь за собой уголовно-правовые последствия, если из-за брошенного окурка сгорят балкон или несколько квартир.

«Курите, пожалуйста, но делайте это цивилизованно», — цитирует слова Рината Еникеева РЕН-ТВ.

Он добавил, что люди также не должны на балконах жарить шашлыки, бросать петарды и жечь свечи. В МЧС также отметили, что 60% пожаров на балконах происходит из-за неосторожности при курении.

За нарушение новых правил предусмотрена ответственность по статье КоАП о нарушении требований пожарной безопасности, передают «Известия». Санкции предусматривают наказание в виде либо предупреждения, либо штрафа в размере от трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей в случае, если в результате правонарушения произошло возгорание.

Напомним, правительство РФ ратифицировало изменения в правилах противопожарной безопасности, которые предусматривают введение запрета на использование открытого огня на балконах квартир, отелей и общежитий. Также установлены новые требования к обеспечению пожарной безопасности больниц и кинотеатров.