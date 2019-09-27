Премьер Грузии надеется на улучшение отношений с РФ после встречи глав МИД

Тбилиси, 27 сентября. Встреча министров иностранных дел РФ и Грузии Сергея Лаврова и Давида Залкалиани на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке будет способствовать улучшению отношений между Тбилиси и Москвой, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

«Встреча, которая состоялась в штаб-квартире Генеральной Ассамблеи [ООН], будет способствовать решению сложнейших проблем между странами», — заявил премьер Грузии.

Гахария подчеркнул, что единственным путем решения имеющихся проблем в отношениях двух стран являются международные правила и законодательство, а также тесное сотрудничество.

Встреча Лаврова и Залкалиани состоялась в Нью-Йорке накануне. Ранее глава МИД РФ выступил за восстановление прямого авиасообщения между РФ и Грузией. По его словам, большинство грузин осознали контрпродуктивность недавних антироссийских провокаций.

Напомним, отношения РФ и Грузии ухудшились летом текущего года после провокации в Тбилиси. Президент России Владимир Путин ввел своим указом запрет на авиасообщение с Грузией с 8 июля.