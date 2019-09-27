Главы МИД РФ, Турции и Ирана могут приехать на встречу Конституционного комитета Сирии

Москва, 27 сентября. Министры иностранных дел стран России, Ирана и Турции могут принять участие в первом заседании Конституционного комитета Сирии в Женеве в конце октября. Соответствующее заявление сделал глава министерства иностранных дел Сирии Валид Муаллем.

Он, отвечая на соответствующий вопрос, заявил, что главы МИД «астанинской тройки» принимали участие в формировании Конституционного комитета Сирии.

«В этом их большой вклад, особенно со стороны РФ и Ирана», — цитирует ТАСС Муаллема.

По его словам, США обвинили сирийские власти в химатаке, чтобы помешать прогрессу в политическом урегулировании. Муаллем отметил, что все обвинения являются фальшивыми. Ранее американский госсекретарь США Майкл Помпео на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что власти САР несут ответственность за атаку с применением хлора 19 мая в Латакии.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу со своим сирийским коллегой Валидом Муаллемом на полях Генассамблеи ООН. Министры обсудили вопрос предстоящего заседания конституционного комитета САР. Лавров подчеркнул, что генсек ООН Антониу Гутерреш «полон энтузиазма» относительно предстоящего заседания. Как отмечает RT, генсек ООН поблагодарил Россию, Турцию и Иран за участие в создании комитета.

Гутерриш заметил что ведомство будет сбалансированным и инклюзивным, пишет «Газета.ru».

Переговоры в астанинском формате начали вести в 2017 году. В 2018 году на конгрессе сирийского национального диалога стороны приняли решение создать конституционный комитет. Планируется, что эта структура будет располагаться в Женеве. Главная задача комитета заключается в том, чтобы подготовить конституционную реформу САР.