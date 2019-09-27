Образ супруги Зеленского оказался копией наряда Гагариной

Москва, 27 сентября. Наряд супруги президента Украины Елены Зеленской, в котором она появилась на ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, оказался копией образа популярной российской певицы Полины Гагариной. Фото артистки отыскали пользователи Сети.

Напомним, на обеде жен первых лиц Зеленская появилась в небесно-голубом брючном костюме-тройке с жилеткой на голое тело. Оказалось, что еще в начале сентября Гагарина предстала в похожем наряде в рекламе костромской ювелирной торговой марки. Сходство между первой леди Украины и российской певицей усиливается светлым цветом волос и выбранной укладкой.

Как считает стилист Анвар Очилов, наряды Зеленской и Гагариной на самом деле поразительно похожи. По мнению эксперта, есть вероятность, что стилисты супруги президента Украины при проработке ее образа вдохновились снимками российской поп-звезды. При этом, чтобы избежать обвинений в копировании, они внесли коррективы в некоторые детали, например, изменили оттенок и крой пиджака. Очилов подчеркнул в комментарии ТВЦ, что главным элементом наряда Зеленской стал жилет на голое тело, который абсолютно идентичен жилету Гагариной.

Отметим, что образ первой леди Украины вызвал ажиотаж среди пользователей соцсетей, а также обсуждения стилистов и экспертов моды, сообщает «Царьград». Так, Влад Лисовец отметил, что Зеленская выглядела на обеде женственно и солидно. Стилист-имиджмейкер Ольга Епифанова не согласилась с экспертом и заявила, что костюм супруги президента Украины хоть и был стильным, но не соответствовал мероприятию, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».