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Образ супруги Зеленского оказался копией наряда Гагариной

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Образ супруги Зеленского оказался копией наряда Гагариной

Москва, 27 сентября. Наряд супруги президента Украины Елены Зеленской, в котором она появилась на ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, оказался копией образа популярной российской певицы Полины Гагариной. Фото артистки отыскали пользователи Сети.

Напомним, на обеде жен первых лиц Зеленская появилась в небесно-голубом брючном костюме-тройке с жилеткой на голое тело. Оказалось, что еще в начале сентября Гагарина предстала в похожем наряде в рекламе костромской ювелирной торговой марки. Сходство между первой леди Украины и российской певицей усиливается светлым цветом волос и выбранной укладкой.

Как считает стилист Анвар Очилов, наряды Зеленской и Гагариной на самом деле поразительно похожи. По мнению эксперта, есть вероятность, что стилисты супруги президента Украины при проработке ее образа вдохновились снимками российской поп-звезды. При этом, чтобы избежать обвинений в копировании, они внесли коррективы в некоторые детали, например, изменили оттенок и крой пиджака. Очилов подчеркнул в комментарии ТВЦ, что главным элементом наряда Зеленской стал жилет на голое тело, который абсолютно идентичен жилету Гагариной.

Образ супруги Зеленского оказался копией наряда Гагариной

Отметим, что образ первой леди Украины вызвал ажиотаж среди пользователей соцсетей, а также обсуждения стилистов и экспертов моды, сообщает «Царьград». Так, Влад Лисовец отметил, что Зеленская выглядела на обеде женственно и солидно. Стилист-имиджмейкер Ольга Епифанова не согласилась с экспертом и заявила, что костюм супруги президента Украины хоть и был стильным, но не соответствовал мероприятию, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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Источник: Экономика сегодня
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