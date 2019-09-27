Медведев поручил предусмотреть увеличение стоимости родового сертификата в 2020 году

Москва, 27 сентября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил предусмотреть увеличение стоимости родового сертификата до 12 тысяч рублей с 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Медведев поручил Минздраву России, Минфину России, Минэкономразвития России, Минтруду России, ФОМС и Фонду социального страхования предусмотреть РФ в бюджетах ФОМС и Фонда социального страхования РФ на 2020 год, а также в планах бюджета на 2021 и 2022 года ассигнования на увеличение стоимости родового сертификата.

Родовой сертификат используется для помощи беременным женщинам в целях профилактики прерывания беременности. Соответствующее решение глава российского правительство принял после общения с бизнесменами и экспертами в рамках программы «Диалог».

Накануне был опубликован проект бюджета России до 2022 года. Согласно проекту, профицит федерального бюджета России в 2020 году составит 0,9 триллиона рублей, в 2021 году — 0,6 триллиона рублей, а в 2022 году — 0,3 триллиона рублей.