Москва, 27 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил состояние российско-американских отношений и перспективы их развития с экс-помощником президента США по национальной безопасности и бывшим госсекретарем Генри Киссинджером.

Встреча состоялась в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН в четверг. Как говорится в официальном аккаунте МИД РФ в Facebook, стороны коснулись самых актуальных вопросов международной повестки дня. Лавров обсудил с Киссинджером перспективы развития отношений России и США.

Напомним, Генри Киссинджер был советником американского лидера по национальной безопасности с 1969 по 1975 год. Он также занимал должность государственного секретаря США (1973–1977). В 1973 году он получил Нобелевскую премию мира за завершение Парижских переговоров об окончании войны во Вьетнаме. Сейчас политику 96 лет.

Ранее Лавров объяснил, что мешает восстановить отношения России и США. По его словам, восстановлению отношений России и США мешает внутриполитическая борьба в Штатах, от которой, по мнению министра, «перья летят».

Лавров отметил, что у США в этом вопросе позиция одна: «Россия сама ухудшила отношения, поэтому, мол, она должна изменить свое поведение». При этом, как отметил он, когда такие заявление делают с трибуны конгресса, это еще можно объяснить идущей в Штатах внутриполитической борьбой, в которой, «как выясняется, все средства хороши».

«Но когда эта же фигура речи преобладает на закрытых консультациях, не остается ничего, кроме как сделать вывод, что американские партнеры пока не хотят работать конструктивно», — заметил Лавров.

Он предположил, что дипломаты, видя, что происходит между «большими людьми», «как они дерутся, бьются так, что только «перья летят», предпочитают вести себя потише и не проявлять никаких инициатив.

«Однако печально, что примерно такая же участь постигла и стратегическую стабильность — самую главную сферу с точки зрения глобальной безопасности, не только России или США», — заключил он в интервью зарубежным СМИ.

Отношения России с Западом ухудшились в 2014 году. Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией, которую временно оккупировала РФ. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.

Европейские страны и США ввели против России ограничительные меры из-за включения полуострова в состав РФ. Совет Европейского союза в очередной раз продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года. Санкции со стороны Брюсселя продлевают запрет для граждан и компаний Европы по импорту различной продукции с территории полуострова. Кроме того, им также запрещается оказывать туристические услуги, инвестировать в экономику Крыма и экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики. При этом в ЕС нарастают антисанкционные настроения.