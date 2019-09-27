Три шхуны с северокорейскими браконьерами задержаны в Приморье

Владивосток, 27 сентября. Три шхуны и пять мотоботов с 262 северокорейскими рыбаками задержаны в Приморье по подозрению в браконьерстве. Об этом сообщила сотрудник пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю Альбина Проскуренко.

По ее словам, российские пограничники задержали браконьеров в исключительных экономических водах России.

«Три шхуны и пять мотоботов с 262 северокорейскими рыбаками на борту. Они были задержаны за браконьерство», — уточнила Проскуренко в эфире телеканала «Россия-24».

Она отметила, что у рыбаков обнаружили и изъяли около 30 тысяч туш незаконно добытого кальмара, а также запрещенные орудия лова. Подозреваемых доставили в порты Находка и Посьет для проведения разбирательств.

Напомним, 17 сентября во время патрулирования корабельный состав пограничного УФСБ по Приморью заметил и задержал две шхуны и 11 моторных лодок с северокорейскими рыбаками. Они занимались незаконным промыслом в исключительной экономической зоне РФ в Японском море. При задержании браконьеры оказали сопротивление и ранили российских пограничников. Четверо военнослужащих погранслужбы получили ранения, один из них — огнестрельные.