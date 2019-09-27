Ученые назвали внешний признак проблем со здоровьем

Москва, 27 сентября. Ученые из университета Коннектикута выяснили, что верным показателем здоровья является состояние зубов и полости рта.

Как сообщили врачи, периодонтит может служить показателем сердечно-сосудистых недугов и диабета. Исследователи объяснили это тем, что опасные бактерии из полости рта могут попасть в кровоток, а затем распространиться в другие органы.

Наиболее подвержены такому заболеванию пожилые люди, отметили ученые. Согласно данным исследования, пенсионеры в два раза чаще страдают от кариеса, чем молодежь. На данный момент 64% американских пенсионеров страдают от периодонтита.

Профессор Патрик Колл добавил, что чистка зубов не может обезопасить от появления заболевания, но и даже, наоборот, может быть опасной, если у человека плохая гигиена рта.

Ранее врачи рассказали, что боль в спине может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. Медики отметили, что, как правило, причиной этого становится вымывание кальция из костей и плохая его усваиваемость. Врач сможет назначить пациенту профилактическую терапию, которая позволит ему в дальнейшем избежать переломов.