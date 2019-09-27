МВФ перечислил основные проблемы экономики Украины

Киев, 27 сентября. Международный валютный фонд (МВФ) заявил о широком распространении коррупции, которая тормозит рост экономики Украины. Соответствующая информация приводится в отчете по итогам работы миссии МВФ, документ опубликован в пятницу на официальном сайте организации.

Согласно информации МВФ, экономический рост сдерживается слабой бизнес-средой с недостатками в правовой базе. Также большое негативное влияние оказывает повсеместная коррупция. Кроме того, в отчете говорится о том, что есть часть экономики, «где доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что подрывает конкуренцию и вредит инвестиционному климату».

Обсуждение новой программы помощи, которую запросила Украина, «будет продолжаться в ближайшие недели», резюмировали в МВФ.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Данилюк заявил, что военно-промышленный комплекс Украины находится в неудовлетворительном состоянии из-за коррупции чиновников. По его словам, причиной упадка ВПК в стране является коррупция. По словам председателя общественного проекта StateWatch Глеба Каневского, в течение пяти лет, прошедших с момента победы «Евромайдана» на Украине, коррупция и воровство на украинских предприятиях ОПК осуществлялись по одним и тем же схемам. Среди основных видов коррупции в оборонке — хищение оборудования заводов, незаконный экспорт военных товаров, закупка товаров и услуг у подставных фирм, закупка старых и некачественных запчастей.