Москва, 27 сентября. Мощная магнитная буря обрушится на Землю 28 сентября. Соответствующий прогноз дает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Специалисты считают, что в этот день люди будут испытывать перегрузки, относящиеся к категориям G1 и G2. Они соответствуют состоянию при взлете пассажирского самолета.

Отмечается, что возможны резкие подъем или снижение артериального давления. Ухудшение состояния возможно у людей, страдающих хроническими заболеваниями, а также тех, кто метеозависим. Медики советуют внимательнее относиться к своему здоровью.

Напомним, вторая по силе в 2019 году магнитная буря обрушилась на Землю в начале сентября. По словам специалистов, наблюдалось заметное усиление геомагнитной активности на планете.

Как отмечал невролог и психолог Андрей Крицкий, в период магнитной бури следует отказаться от чая и кофе и не переусердствовать с физической нагрузкой. Однако полностью пренебрегать активностью нельзя, отметил врач. Важно не ограничивать себя в отдыхе и высыпаться.