Москва, 27 сентября. Западные кинокритики не оценили новый фантастический фильм «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли. Отмечается, что рейтинг картины составляет лишь 29%.

Западные эксперты раскритиковали фильм «Гемини» с Уиллом Смитом. Как рассказал один из критиков, первый персонаж картины постоянно копирует второго, из-за чего становится трудно «симпатизировать» двум героям. Как пишет Rotten Tomatoes, автор Variety Питер Дебруж заявил, что фильм «Гемини» — тот случай, когда «создатели потратили ужасно много усилий на создание ужасно медлительного боевика».

В фильме Смит играет сразу две роли — себя в настоящем времени и в прошлом. Режиссером фильма «Гемини» выступил тайванец Энгом Ли.

Ранее американский киноактер Уилл Смит рассказал, почему согласился сняться в роли Джинна в новом фильме «Аладдин». Взяться за этот проект звезду Голливуда убедил сын.

По словам актера, он долго не мог принять решение по поводу роли Джинна и рассматривал другие предложения. Но Уилл Смит все же прислушался к Джейдену Смиту и согласился. Актер считает, что новый проект поможет отодвинуть на второй план образ «Принца из Беверли-Хиллз», который все еще плотно ассоциируется со Смитом.

Ранее был опубликован трейлер «Аладдина» с синим Уиллом Смитом. Режиссером фильма стал Гай Ричи, известный по кинокартинам «Карты, деньги, два ствола», «Рок-н-рольщик» и «Большой куш».

Напомним, журналисты из IndieWire составили список лучших фильмов десятилетия из 100 кинокартин.

Первое место в этом рейтинге занял «Лунный свет» — драма про афроамериканца нетрадиционной сексуальной ориентации, которая получила три премии «Оскар». По словам составителя списка, фильм имеет «редкую способность делать громкие заявления при помощи маленьких жестов» и в целом оказал большое влияние на кинопроизводство.

На втором месте оказалась лента Джонатана Глейзера «Побудь в моей шкуре». Фильм рассказывает про инопланетянку, которая охотится на земных мужчин и переправляет их своим соплеменникам на еду. Третью же строчку заняла драма «Копия верна» иранского режиссера Аббаса Киаростами.

В первую десятку также попали фильмы «Внутри Льюина Дэвиса», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Леди Берд» и «Кэрол».

Отметим, что «Лунный свет» вышел на экраны в 2016 году и собрал в прокате 65 млн долларов. При этом бюджет фильма по разным оценкам колебался от 1,5 до 5 млн долларов. Критики встретили ленту с восторгом. На агрегаторе Metacritic он получил 99 баллов из 100.

Кроме того, был назван топ-10 лучших фильмов 2018 года. В список вошли музыкальная драма «Звезда родилась» Брэдли Купера, фантастический боевик «Черная пантера» Райна Куглера и «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса. Критики также включили в топ-10 хорор Джона Красински «Тихое место», картину Бо Бернэма «Восьмой класс», «Если Бил-стрит могла бы заговорить» Барри Дженкинса, «Черного клановца» Слайка Ли, «Мэри Поппинс возвращается» Роба Маршалла, «Зеленую книгу» Питера Фаррелли и «Дневник пастыря» Пола Шредера.

Отдельно в AFI отметили картину мексиканского режиссера Альфонсо Куарона «Рома». Фильм рассказывает о жизни обеспеченной семьи в Мексике начала 70-х годов прошлого века.

Ранее национальный комитет кинокритиков в США назвал картину Питера Фаррелли «Зеленая книга» лучшим фильмом 2018 года, сообщает Газета.ru. Лучшим актером назван Вигго Мортенсен, актрисой — певица Леди Гага.