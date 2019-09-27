Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

СМИ раскрыли подробности пьяного дебоша Аверина на борту самолета

42
0 Оставить комментарий

СМИ раскрыли подробности пьяного дебоша Аверина на борту самолета

Москва, 27 сентября. СМИ раскрыли подробности пьяного дебоша, который устроил звезда «Глухаря» Максим Аверин на борту самолета, выполнявшего рейс Барнаул — Москва. Информацию предоставил источник в столичном аэропорту «Шереметьево».

«Он позволил себе послать стюардесс на три буквы. Понимаете на какие, да? Он пьяный был. Наверное, с гастролей, но надо себя вести нормально», — сообщил информатор.

Также источник передал рассказы очевидцев, которые подчеркнули, что Аверин находился в нетрезвом состоянии, кичился своей популярностью и тем, что у него есть звание Заслуженного артиста России. Кроме того, актер нецензурно выражался не только в отношении стюардесс, но и обо всей авиакомпании «Аэрофлот», выполнявшей рейс.

По словам источника, пилоты еще в небе передали информацию о дебоше полиции и попросили, чтобы правоохранители встретили Аверина после приземления. Полицейские задержали актера в «Шереметьево», передает «Вечерняя Москва». Звезде «Глухаря» вменяют статью «Мелкое хулигантство», пишет «Газета Кемерова». Аверину грозит штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Как рассказали KP.RU в  «Аэрофлоте», на борту рейса из Барнаула дебош устроил не только Аверин. В авиакомпании уточнили, что в самолете находились два пассажира бизнес-класса, которые были пьяны и вели себя вызывающе.

infox - new
Источник: KP.RU
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров