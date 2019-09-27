СМИ раскрыли подробности пьяного дебоша Аверина на борту самолета

Москва, 27 сентября. СМИ раскрыли подробности пьяного дебоша, который устроил звезда «Глухаря» Максим Аверин на борту самолета, выполнявшего рейс Барнаул — Москва. Информацию предоставил источник в столичном аэропорту «Шереметьево».

«Он позволил себе послать стюардесс на три буквы. Понимаете на какие, да? Он пьяный был. Наверное, с гастролей, но надо себя вести нормально», — сообщил информатор.

Также источник передал рассказы очевидцев, которые подчеркнули, что Аверин находился в нетрезвом состоянии, кичился своей популярностью и тем, что у него есть звание Заслуженного артиста России. Кроме того, актер нецензурно выражался не только в отношении стюардесс, но и обо всей авиакомпании «Аэрофлот», выполнявшей рейс.

По словам источника, пилоты еще в небе передали информацию о дебоше полиции и попросили, чтобы правоохранители встретили Аверина после приземления. Полицейские задержали актера в «Шереметьево», передает «Вечерняя Москва». Звезде «Глухаря» вменяют статью «Мелкое хулигантство», пишет «Газета Кемерова». Аверину грозит штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Как рассказали KP.RU в «Аэрофлоте», на борту рейса из Барнаула дебош устроил не только Аверин. В авиакомпании уточнили, что в самолете находились два пассажира бизнес-класса, которые были пьяны и вели себя вызывающе.