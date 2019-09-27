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Астропсихолог рассказала, что ждет дочь Заворотнюк в 2020 году

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Астропсихолог рассказала, что ждет дочь Заворотнюк в 2020 году

Москва, 27 сентября. Астропсихолог Ирина Фалькао рассказала, какое будущее ждет дочь Анастасии Заворотнюк Анну Стрюкову в 2020 году.

По словам Фалькао, переломным для 23-летней Анны станет 2020 год. Астропсихолог уверена, что ей захочется стать взрослой и реализовать себя в творчестве. У девушки будет получаться почти все.

«Скорее всего, ее жизнь будет связана с Америкой, там она быстро обрастет нужными связями и наладит быт. Велика вероятность того, что Анна Стрюкова станет очень популярным блогером», – считает астропсихолог.

Фалькао отметила, что у Анны будет соблазн окунуться в развлечения, рискованные финансовые операции и азартные игры. Ими дочь Заворотнюк попытается компенсировать внутреннюю боль. Девушка также может вступить в романтические отношения, но возлюбленный, скорее всего, ее обманет. Кроме того, возможны проблемы с недвижимым имуществом, отмечает астропсихолог.

Астропсихолог рассказала, что ждет дочь Заворотнюк в 2020 году

Ранее Анастасия Заворотнюк оказалась в одной из московских клиник с тяжелой болезнью. По данным СМИ, у актрисы диагностировали рак мозга последней стадии, однако родные Заворотнюк официально не подтвердили эту информацию. Более того, дочь Заворотнюк Анна призвала журналистов оставить их семью в покое.

Сообщалось, что медики ввели тяжелобольную артистку в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату ИВЛ. Но пиар-директор звезды сообщил, что она начала дышать самостоятельно.

Ранее стало известно, что актриса уже подписала завещание. Эксперты оценили наследство Заворотнюк в 500 миллионов рублей. Речь идет о двух квартирах в Ялте, жилье в Москве, а также загородном доме, автомобилях и банковских счетах.

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Источник: Дни.ру
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