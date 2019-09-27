МЧС подтвердило запрет курения на балконах. События дня. ФАН-ТВ

Россиянам запретят курить на балконе В МЧС уточнили информацию о новых противопожарных правилах. Запрет использования открытого огня на балконах, который накануне вызвал громкий резонанс, коснется не только любителей жарить шашлыки, но и курильщиков. Об этом Федеральному агентству новостей сообщила пресс-служба ведомства. До этого в различных СМИ появлялись крайне противоречивые сведения на этот счет. Таким образом, неосторожным гражданам грозит штраф до пяти тысяч рублей. Это может стать причиной не только административного, но и уголовного дела, если, например, брошенный окурок приведет к возгоранию. МЧС напоминает, что 60% пожаров на балконах возникает как раз из-за курения. А новые поправки вступят в силу уже 1 октября.

Новые санкции США Безрассудство и открытая защита террористов. Именно так в Министерстве иностранных дел России назвали очередные санкции США. Напомним, что ранее под новые ограничения попали пять кораблей, три физлица и компания Maritime Assistance — они занимались вопросами поставок авиатоплива для российских ВКС в арабской республике. Впрочем, МИД уверяет, что на позицию России все это никак не повлияет, а борьба с террористами продолжится, несмотря на санкции и незаконную американскую оккупацию в Сирии.

Эр-Рияд примет американских военных США, между тем, намерены расширить свое присутствие на Ближнем Востоке. Пентагон анонсировал появление еще 200 американских военных, четырех радиолокационных станций и дополнительного ЗРК Patriot для Саудовской Аравии. Напомним, что 14 сентября королевство подверглось атаке беспилотников и крылатых ракет — мишенью стали нефтяные объекты госкомпании Saudi Aramco. ПВО США, находящиеся на вооружении Эр-Рияда, отразить атаку не смогли. Инцидент привел к резкому сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии — почти в два раза. Вашингтон традиционно обвинил в нападении Иран. Тот, впрочем, свою причастность категорически отрицает.