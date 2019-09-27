Девушка написала сообщение мертвому брату и получила ответ

Вашингтон, 27 сентября. Девушка написала SMS-сообщение брату, который умер полгода назад, и получила ответ с его номера. Скриншоты переписки она опубликовала на Reddit.

Сообщение на номер покойного брата девушка отослала 22 сентября. Она написала близкому родственнику, что очень скучает по нему. На следующий день девушка получила ответ от незнакомца.

«Мне жаль, что вы по кому-то скучаете, но, к сожалению, вы ошиблись номером», — говорилось в сообщении.

Девушка ответила, что этот номер раньше принадлежал ее брату, умершему в марте текущего года. Она призналась, что любит отправлять сообщения на этот телефон, поскольку так у нее возникает ощущение, что брат слышит ее, передает «Вечерняя Москва». Незнакомец ответил, что прекрасно понимает ее чувства, так как его двоюродная сестра, с которой они очень близки, серьезно болеет и, скорее всего, скоро ее не станет, сообщает МИР24. Также новый обладатель номера отметил, что девушка может писать ему в любое время.

Девушка сообщила, что очень сожалеет о ситуации с двоюродной сестрой нового обладателя номера. Незнакомец поблагодарил ее и написал, что она может делиться с ним информацией о своем брате, так как это часто помогает вспомнить хорошие времена. В ответном сообщении девушка призналась, что с ужасом ждала дня, когда номер ее брата передадут другому человеку, но теперь рада, что телефон достался кому-то хорошему, пишет «Газета Кемерова». Также она отметила, что незнакомец всегда может связаться с ней, если понадобится.