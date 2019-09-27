Подавший жалобу на Трампа информатор работает в ЦРУ, пишут СМИ

Вашингтон, 27 сентября. Информатор, подавший жалобу на телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, работает в ЦРУ. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на свои источники.

Предположительно, информатор работает аналитиком. Он разбирается в международной политике, в частности, в ситуации на Украине, а также понимает в праве. По словам источников газеты, это следует из анализа его жалобы.

Сообщается, что он работал в ЦРУ, потом перешел на работу в Белый дом, после чего вновь устроился в разведуправление.

Журналисты отмечают, что сотрудники спецслужб нередко работают в Совете национальной безопасности США, а также организовывают телефонные звонки между иностранными лидерами. По данным газеты, этот сотрудник ЦРУ не занимался организацией переговоров с иностранными лидерами.

В ЦРУ отказались комментировать информацию газеты, адвокаты информатора также не подтвердили, что он работает в разведке.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским Дональд Трамп пытался убедить его провести расследование в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. В жалобе информатор написал, что Дональд Трамп пытался склонить к вмешательству в выборы 2020 года иностранное государство. Он подчеркнул, что информация о попытках давления была получена от «многочисленных официальных лиц» в администрации США.

Отметим, во время встречи с журналистами в штаб-квартире ООН, Дональд Трамп заявил, что Хантер Байден «получал деньги» от Украины и Китая.